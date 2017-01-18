Beşiktaş Eder için Lille'e 4 milyon euro verdi ama...

Babel, Aboubakar, Talisca ve Cenk Tosun gibi tecrübeli futbolcularla hücum hattını oluşturan Beşiktaş, üç kulvarda da sorunsuz bir şekilde yoluna devam etmek isterken, teknik heyet ve yönetimin takıma bir forvet daha alma düşüncesinde hemfikir oldukları belirtildi. Eto'o transferi hakkında başkan Fikret Orman'a net bir mesaj yollayan deneyimli teknik direktör Şenol Güneş 'Pivot forvet' istiyorum derken, yönetimin bu çağrı karşısında harekete geçtiği ve Portekizli golcü Eder'i listesine aldığı öğrenildi.

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İlk olarak menajerler tarafından Beşiktaş'a önerilen ve Şenol Güneş'in onayını alan Éderzito António Macedo Lopes siyah beyazlı formayı giyemeye sıcak bakarken, oyuncunun kulübü olan Lille'in 5 milyon euro'dan aşağıya inmemesi Beşiktaş yönetimini sıkıntıya sokuyor. 4 milyon euro'da direten Beşiktaş'ın bu parayı 2018 yılında 3 taksit halinde ödemek istediği belirtilirken, Fransız kulübün bu teklife yanaşmadığı, düşme hattının sadece 2 puan üstünde bulunan ekibin 5 milyon euro karşılığında masaya oturacağı ifade edildi.



Bu sezon 21 maça çıkan Eder 4 gol 3 asist yapmayı başardı.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor