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Ersan Gülüm Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, eski futbolcusu Ersan Gülüm'ü yeniden kadrosuna kattı.

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Beşiktaş, eski futbolcusu Ersan Gülüm'ü yeniden kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlılar, Ersan Adem Gülüm'ü bonservisi ile birlikte kadrosuna kattı.
 
Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı...
 
Çin'in Hebei Fortuna takımında oynayan Ersan Gülüm için Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer yarışına girdiği iddia edilmişti.
 
Buradan ayrılmak isteyen, Hebei Fortuna'nın da takımda görmek istemediği Ersan, tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmış oldu

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