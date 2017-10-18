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Beşiktaş borsada tavan yaptı

Beşiktaş hisseleri, futbol takımının dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetin ardından güne yüzde 3,11 artışla 4,64 liradan başladı

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UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında deplasmanda Monaco'yu 2-1 yenen Beşiktaş'ın hisseleri güne yüzde 3,11 yükselişle başladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisselerinin fiyatı, futbol takımının dün UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Fransa'nın Monaco takımını deplasmanda 2-1 yenmesinin ardından güne yüzde 3,11 artışla 4,64 liradan başladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören tüm spor şirketleri güne değer kazancıyla başlarken, açılışın ardından Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisseleri önceki kapanışa göre yüzde 1,56 artışla 4,57 lira seviyesinde dengelendi.

Borsada saat 10.20 itibarıyla Trabzon sportif AŞ hisseleri yüzde 1,15 yükselişle 2,65 liradan, Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri yüzde 0,17 primle 34,98 liradan ve Galatasaray Sportif AŞ'nin hisseleri de yüzde 0,23 değer kazancıyla 8,54 liradan alıcı buluyor.

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