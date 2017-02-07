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Beşiktaş, Van Persie'nin yaptığı hareketin cezasını bekliyor

Beşiktaş Kulübü, derbi maçında elini şortunun içine sokarak kötü bir görüntü veren Van Persie'ye verilecek cezayı bekliyor.

  • Sabah
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“Van Persie’ye kimsenin ceza vermesine izin vermeden önce F.Bahçe’nin cezayı kesmesi gerek” diyen Beşiktaş yönetimi şimdi sarı-lacivertlilerin alacağı kararı bekliyor"
 
Gerilimin zirve yaptığı derbide F.Bahçe’ye Vodafone Arena’da 1-0 elenerek Ziraat Türkiye Kupası’na veda eden Beşiktaş’ta önceki gün yaşananlarla ilgili olarak konuşmama kararı alan yönetimde gözler ezeli rakibe çevrildi. Robin van Persie’nin gerek yarattığı gerilim gerekse attığı golle damga vurduğu maçla ilgili olarak siyah-beyazlılar, Hollandalı oyuncuyla ilgili olarak F.Bahçe’nin alacağı kararı bekliyor. 
 
Tahriklere rağmen Dusko Tosiç’in yaptığı hareketin kabul edilebilir olmadığını ifade eden Beşiktaş yönetiminin en çok takıldığı konu ise kırmızı kart kararı sonrası Van Persie’nin rakibine bakarak penisini tutması. Van Persie’nin objektiflere de yansıyan bu anda şortunu düzelttiği iddia edilse de Beşiktaş cephesi 14 yıl önce yine bir F.Bahçe maçında Pascal Nouma’nın hareketi ve yönetimin tavrı hatırlatıldı. 
 
20 Nisan 2003’te İnönü’deki derbide Nouma’nın F.Bahçe’ye attığı gol sonrası elini şortunun içine sokarak tribüne yaptığı ‘tombala’ hareketi kamuoyunda büyük tepki almıştı. Ardından Beşiktaş yönetimi ligin bitimine birkaç hafta kala sözleşmesi feshedilen Nouma’nın şampiyonluk kutlamalarına dahi katılmasına izin verilmedi. TFF de bu hareket için Nouma’ya 7 ay ceza verdi. 
 
Persie’nin hareketiyle Nouma’nınki arasında bir fark olmadığını öne süren ve “Van Persie’ye kimsenin ceza vermesine izin vermeden F.Bahçe’nin kendi cezasını kesmesi gerek. Biz Nouma’ya öyle yaptık” diye görüş bildiren siyah-beyazlılar çıkacak sonuca odaklandı. 

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