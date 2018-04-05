Beşiktaş Burak Yılmaz için devreye girdi

Bu sezon golcüleri Negredo ve Love'dan verim alamayan Beşiktaş'ta o ismin transferi yeniden alevlendi. Geçen yaz döneminde teknik direktör Şenol Güneş, eski öğrencisinin transferini istemişti. Ancak yönetim, taraftar baskısından dolayı Güneş'in bu talebi gerçekleşmemişti. Gelecek sezonda da takımın başında olmayı hedefleyen tecrübeli teknik adamın transfer listesinin başında Burak Yılmaz var.

Siyah beyazlı yönetim, Trabzonspor'da bu sezon ligde attığı 20 golle kalitesini ispatlayan Burak'la görüşmelere başlayacak. Bordo mavili kulüple 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki forvetin Beşiktaş'a geri dönmek istediği yönünde iddialar öne sürüldü. Burak, 2007-2008 sezonunda siyah beyazlı formayı terletmişti.

(Açık Mert Korkusuz)