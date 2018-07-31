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Beşiktaş, Bursaspor'dan Harun Tekin'i isteyecek

KARTAL, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile 2 Ağustos Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Şenol Güneş’in maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı ve Umut Nayir, Güven Yalçın ve Orkan Çınar’ı ilk 11’de oynatmayı düşündüğü öğrenildi.

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KARTAL, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile 2 Ağustos Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen sabah idmanında futbolcular, salonda denge, kuvvet ve kondisyon çalıştı. Akşam antrenmanı ise sahada taktik çalışmasıyla geçti. Güneş’in maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı ve Umut Nayir, Güven Yalçın ve Orkan Çınar’ı ilk 11’de oynatmayı düşündüğü öğrenildi.

Kartal karda, FB & GS zararda

TRANSFER dönemi devam ederken şu ana kadar en çok karı Beşiktaş elde etti. FFP kurallarına göre transferlerine yön veren takımlar, geçtiğimiz yıllara göre daha sessiz bir dönem geçiriyor. Futbolcu alış ve satışları incelendiğinde 3 büyükler arasında 13 milyon 750 bin euroluk kazançla en fazla kar eden kulüp Beşiktaş oldu. F.Bahçe bu transfer döneminde şu ana kadar 4 milyon 350 bin euro zarar etti. G.Saray’ın zararı ise 900 bin euro civarında.

Orman Harun’u bugün isteyecek

BURSASPOR Başkanı Ali Ay, adı Beşiktaş ile anılan milli kaleci Harun Tekin için remi teklif gelmediğini belirterek, “Sözlü olarak menajerler aracılığıyla sorguluyorlar. Yarın (bugün) kulüpler birliği var. Artık bilmiyorum ne olur” dedi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın toplantıda Harun konusunu gündeme getirip nabız yoklayacağı öğrenildi. Başarılı kalecinin Beşiktaş forması giymek istediği ve transferinde kolaylık sağlanmasını rica ettiği gelen haberler arasında. Öte yandan Başkan Ay, Vagner Love ile ilgilenmediklerini ifade etti.

(Gunes)

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