Beşiktaş camiasından Şenol Güneş'e 'Tamer Tuna' tepkisi

SON iki sezonda Beşiktaş’ı başarıdan başarıya koşturan Teknik Direktör Şenol Güneş, bir kez daha eleştiri oklarının hedefinde. Sezon başında Tamer Tuna’nın Göztepe’ye transferinin ardından onun yerine bir yardımcı istemeyen Şenol Güneş, “İlla yanıma birini sokmaya çalışıyorlar. Biz maç kazanınca böyle bir sorun yok, kaybedince yanına yardımcı lazım. Yani bana yardımcı lazım değil, aslında benim yerime biri lazım” açıklaması yapmıştı. Güneş, Bayern maçından sonra da aynı konu gündeme gelince, “Yardımcı beni yönetmez, ben onu yönetiyorum. Dolayısıyla eğittiğimiz adamları bizim için hoca olarak gösterirseniz hem ona hem bana saygısızlık yapmış olursunuz” çıkışında bulunmuştu.

GÜNEŞ İSTER İSTEMEZ MESAFELİ

Başakşehir mağlubiyetinin ardından da bir kez daha camiada, “Tamer Tuna tartışması” alevlendi. Şenol Hoca’nın bu sezon Tuna’nın yerini dolduracak birine ihtiyacı olduğunu düşünen camianın bu konudaki görüşleri şöyle: Şenol Hoca konum itibarıyla oyunculara mesafeli olmak durumunda. Burada bir sorun yok. Ancak oyuncularla Şenol Hoca arasında köprü oluşturan, insani dokunuşları yapan bir yardımcı eksikliği olduğu izlenimi var. Yani bir Tamer Tuna gelirse bu boşluk dolacak gibi.

BU İŞİN BİR DE İNSANİ TARAFI VAR

Ümraniye’de Şenol Hoca’nın kimseyle bir sorunu yok. Ancak Tamer Tuna’nın görevini diğer yardımcıların ne kadar yaptığını da açıkçası bilmiyoruz. O boşluğu Tamer Tuna dolduruyor ve doğru zamanda hocaya doğru asistler yapıyordu. Yardımcı hoca deyince, ‘Hocaya teknik taktik anlamda destek verecek biri’ gibi anlaşılıyor. Bu doğru değil. İşimiz insan ve bu işin bir de insani tarafı var ve bu tarafı idare etmek de en az antrenmanlar kadar önemli.

(Aksam)