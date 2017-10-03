Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, Caner Erkin'in doğum gününü 1 gün öne aldı!

Beşiktaş'ın Twitter hesabı, Caner Erkin'in doğum gününü şaşırıp bir gün erken kutlaması sosyal medyada büyük ses getirdi. Taraftarların uyarması üzerine bu paylaşım silindi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabı, Caner Erkin'in doğum gününü şaşırdı, bir gün erken kutladı. 

Beşiktaş, Caner Erkin'in doğum gününü şaşırdı, bir gün erken kutladı. Ancak Beşiktaş bir gafa imza atarak oyuncusunun doğum tarihini şaşırdı ve bir gün erkenden kutladı. Siyah beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Caner Erkin'in doğum tarihi 4 Ekim 1988.

Resmi twitter hesabından bir resimle "İyi ki doğdun Caner Erkin" mesajı paylaşan siyah beyazlı kulübe taraftarlardan kısa sürede düzeltme geldi. Beşiktaşlı taraftarlar paylaşımın altına yaptıkları yorumda Caner'in doğum gününün 4 Ekim olduğunu hatırlattı. Bu tepkiler üzerine Resmi twitter hesabı bu paylaşımı sildi...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bedir Acar: Meltem Cumbul'unki magandalık değil mi ?

Bedir Acar: Meltem Cumbul'unki magandalık değil mi ?

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA