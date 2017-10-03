Beşiktaş, Caner Erkin'in doğum gününü 1 gün öne aldı!

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabı, Caner Erkin'in doğum gününü şaşırdı, bir gün erken kutladı.

Beşiktaş, Caner Erkin'in doğum gününü şaşırdı, bir gün erken kutladı. Ancak Beşiktaş bir gafa imza atarak oyuncusunun doğum tarihini şaşırdı ve bir gün erkenden kutladı. Siyah beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Caner Erkin'in doğum tarihi 4 Ekim 1988.

Resmi twitter hesabından bir resimle "İyi ki doğdun Caner Erkin" mesajı paylaşan siyah beyazlı kulübe taraftarlardan kısa sürede düzeltme geldi. Beşiktaşlı taraftarlar paylaşımın altına yaptıkları yorumda Caner'in doğum gününün 4 Ekim olduğunu hatırlattı. Bu tepkiler üzerine Resmi twitter hesabı bu paylaşımı sildi...