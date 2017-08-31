Beşiktaş Cenk Tosun için 12 milyon pound istedi

Siyah-beyazlıların kapısını çalan İngiliz ekibi, Cenk Tosun’a yıllık 2.5 milyon euro önerdi. Başkan Fikret Orman’ın yıldız futbolcu için en az 12 milyon pound istediği öğrenildi. Cenk’in satışına sıcak bakmayan Şenol Güneş’in ise rakamın yükselmesi halinde kulübün çıkarlarını ön planda tutacağı kaydedildi.

Vida ve Sosa transferinde maddi sıkıntı yaşayan Beşiktaş Yönetimi bu krizi aşabilmek için tüm umutlarını Cenk Tosun’a bağladı. Siyah-beyazlı takımda gösterdiği başarılı performansla İngiliz kulüplerinin dikkatini çeken golcü futbolcu için Cyrstal Palace ile Newcastle United kulüpleri kıran kırana bir yarışın içine girdi.

Son söz yönetimin

Cenk Tosun için 8 milyon poundluk teklif yapmayı planlayan Newcastle United’ten önce Cyrstal Palace, Beşiktaş’a 10 milyon pound önerdi. Bu teklifle Newcastle’ın önüne geçen Cyrstal Palace, Cenk Tosun’a ise senelik 2.5 milyon euro teklif etti. Başkan Fikret Orman’ın Cenk’i 12 milyon pounddan aşağıya satmayacaklarını ifade ettiği öğrenildi. Orman ayrıca golcü oyuncunun gitmek istemesi halinde bu transfere onay verebileceğini de bildirdi.

Transferle ilgili son sözü siyah-beyazlı yönetime bırakan Cenk Tosun’un ise şu an için A Milli Takım’a motive olduğunu belirterek, Beşiktaş dışında bir takımın formasını yıllık 3 milyon euro verilmesi halinde giyeceğini söylediği kaydedildi.

‘Burada mutluyum’

Beşiktaş’ın son 2 yılda kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Cenk’in, “Benim önceliğim kulübümün para kazanması. Ama ben burada çok mutluyum. Böyle bir mutluluğu bırakmanın bir bedeli olmalı. Beşiktaş’ın menfaatleri önceliktir benim için” diye konuştuğu belirtildi.

Beşiktaş Yönetimi’nin, Cenk Tosun’un ayrılma ihtimali nedeniyle başta Demba Ba olmak üzere üst düzey bir golcüyü 1 seneliğine kiralamayı planladığı ifade edildi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in ise Cenk’in satışına soğuk baktığı ancak astronomik bir rakam olması halinde kulüp çıkarlarını ön planda tutacağını dile getirdiği vurgulandı.

(Skorer)