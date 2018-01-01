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Beşiktaş Cenk Tosun için fiyatı 25 milyon euro'dan 27 milyon euro'ya yükseltti

Beşiktaşlı golcü oyuncu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olma sürecinin uzamasının sebebi belli oldu.

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İngiliz basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlı kulüp ile Everton yetkililerinin geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği ve 25 milyon Pound'luk bonservis ücretinde anlaştığı, daha sonra ise Beşiktaş cephesinin istediği bonservis bedelini artırdığı belirtildi. Beşiktaşlı yöneticiler, İngiliz ekibine Cenk Tosun için 27 milyon Pound istediğini bildirdi. Siyah-beyazlı yöneticilerin fikir değiştirmesinin ardından Everton cephesinin Cenk Tosun transferinden vazgeçebileceği ileri sürüldü.

Everton'ın Cenk Tosun ile anlaştığı öğrenilirken, yıldız oyuncu şu anda tatil için eşiyle birlikte Londra'da bulunuyor. Kulüplerin anlaşma sağlaması halinde, yıldız oyuncu transferi tamamlamak için Londra'dan Liverpool'a geçecek.

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