Beşiktaş Cenk Tosun'u Antalya kampı kadrosuna almadı
Ligin 2 devre hazırlıklarına bu akşam start verecek olan Beşiktaş, kamp için Antalya'ya geldi. Premier Lig ekiplerinden Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun, Antalya kampına dahil edilmedi. Bu gelişme transferin gerçekleşme olasılığının daha da yükseldiği yorumlarına neden oldu.
Çalışmalarını 12 gün boyunca Belek bölgesinde sürdürecek olan Siyah Beyazlılar, Sabiha Gökçen'den kalkan özel uçakla Antalya'ya geldi.
Kupa maçında oynayan oyuncular 2 gün daha izinli olduğu için takım uçağında Şenol Güneş ile beraber Talisca, Fabricio, Medel, Necip, Atınç, Utku ve genç futbolcular yer aldı. Yeni transfer Vida'nın akşam saatlerinde takıma katılacağı ve idmana çıkacağı bildirildi.
Cenk Tosun kadroda yok
Everton'a transferi söz konusu olan Cenk Tosun ve transfer arayışında olan Boyko da kamp kadrosunda yer almıyor.
DHA
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