Beşiktaş, Cenk Tosun'u devre arasında takımdan göndermeyecek

Beşiktaş'ın, hatta belki de Türk futbolunun bu sezon en çok konuşulan ismi olan Cenk Tosun'un durumu gün geçtikçe netleşmeye başladı. Siyah-beyazlılar bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde adeta takımı sırtlayan Cenk Tosun'u devre arasında kesinlikle satmama kararı aldı. Beşiktaşlı yöneticiler, Güneş'in de sezon sonuna kadar takımda kalması yönünde rapor verdiği Cenk'i devre arasında satmamaya karar verdi.

ASGARİ 25 MİLYON EURO

Cenk'in satılması sonrası oluşabilecek kötü sonuçların faturasının ağır olacağını düşünen siyahbeyazlı yönetim, transfer teklifi ile gelen takımları 'sezon sonu görüşelim' diye geri çevirme kararı aldı. Hatta bu kulüplere menajerler aracılığıyla "25 milyon euro'dan aşağıya bir teklifle gelmeyin" haberi gönderildi. Crystal Palace'ın yıldız golcüye olan ilgisi hala sürerken, N. United da oyuncu için nabız yokluyor. Ayrıca Velancia'nın da Cenk'i takip ettiği biliniyor.

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