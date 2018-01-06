Beşiktaş Cenk Tosun'u KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferi için Everton'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferi için Everton'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferi için Everton'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.