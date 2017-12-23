Beşiktaş, Cruzeiro forması giyen Mayke'nin peşine düştü
Siyah-beyazlılarda gözler Ocak ayı transferlerine çevrilirken, Şenol Güneş'in ilk olarak sağ bek istediği öğrenildi.
Siyah-beyazlılarda gözler Ocak ayı transferlerine çevrilirken, Şenol Güneş'in ilk olarak sağ bek istediği öğrenildi.
Şenol Güneş'in çok beğendiği Dodo, Shakhtar'a gidince; rota Mayke'ye çevrildi. Palmeiras'ta kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın hem Palmeiras hem de bonservisini elinde bulunduran Cruzeiro'ya devre arasında bir teklif yapması bekleniyor.
(Fotomaç)
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