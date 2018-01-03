Beşiktaş Cyle Larin'i transfer etmek üzere

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'un alternatifleri arasında gösterilen Kanadalı forvet Cyle Larin için devreye Almanya Bundesliga takımı Borussia Monchengladbach'ın girdiği belirtildi.

MLS takımı Orlando City'de forma giyen 22 yaşındaki forvet için Borussia Monchengladbach'ın Beşiktaş'ı saf dışı bıraktığı ve transferi bitirdiği iddia edildi.

3 TAKIMDAN KAZANAN ALMANLAR OLDU

İngiliz The Sun gazetesinin iddiasına göre Beşiktaş, Leeds United ve Borussia Monchengladbach arasındaki Larin yarışını kazanan takımın Alman ekibi olduğu ve transferi büyük ölçüde bitirdiği belirtildi.

Orlando City takımında toplam 87 maça çıkan Cyle Larin, attığı 43 golle dikkat çekmişti.

ATIBA'DAN BİLGİ ALIYORDU

Larin'in, Orlando'yla kontratının resmen sona ermesi sonrasında Kanada Milli Takımı'ndan yakın dostu Atiba Hutchinson'la temas kurduğu ve Beşiktaş ile İstanbul hakkında tecrübeli ön liberodan bilgi aldığı kaydedilmişti.

(Sporx)