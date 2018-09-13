Beşiktaş da Metin Oktay'ı unutmadı

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray'ın efsanevi oyuncularından Metin Oktay'ı vefatının 27. yılında unutmadı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış, Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay'ı vefatının 27. yılında saygı ve özlemle anıyoruz" denildi.