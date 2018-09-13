Beşiktaş da Metin Oktay'ı unutmadı
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray'ın efsanevi oyuncularından Metin Oktay'ı vefatının 27. yılında unutmadı.
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray'ın efsanevi oyuncularından Metin Oktay'ı vefatının 27. yılında unutmadı.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış, Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay'ı vefatının 27. yılında saygı ve özlemle anıyoruz" denildi.
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