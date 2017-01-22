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Beşiktaş Ukraynalı sol bek Sobol ile anlaşmaya vardı

Uzun bir süredir sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, 21 yaşındaki genç futbolcu Sobol ile el sıkıştı.

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Beşiktaş yönetimi gündemindeki sol bek Eduard Sobol'la anlaştı. 
 
Ukraynalı oyuncunun hafta başında İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Annesinin Türkiye'de yaşanan terör olaylarından dolayı endişelendiği gerekçesiyle kararsız kalan 21 yaşındaki oyuncu, yapılan son görüşmeyle ikna edildi. 
 
Tüm hakları Shaktar Donetsk'te olan ve Zorya Luhansk'ta kiralık olarak oynayan Sobol 1-2 gün içerisinde İstanbul'a olacak. 
 
Beşiktaş oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayacak, bunun karşılığında Shaktar Donetsk'e 150 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncu ise sezon sonuna kadar 500 bin euro kazanacak. 

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