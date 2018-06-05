Beşiktaş Daniel Opare'nin işini bitirdi

ŞENOL Güneş’in talimatıyla sağ bek arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın eski futbolcusu Daniel Opare'yi gündemine aldı. Gana basınında yer alan haberlere göre; Augsburg ile sözleşmesi sona eren Opare, Siyah-Beyazlı yöneticilerle her konuda anlaştı. Transfer sezonunun başladığı gün Beşiktaş’a imza atacağını yazan gazete, Ganalı oyuncunun ne kadar kazanacağı ile ilgili bir bilgi vermedi. Augsburg ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki sağ bek bu sezon 17 maçta forma giydi.

(Gunes)