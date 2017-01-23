Beşiktaş Kulübü 94 darbeci hakkında şikayetçi oldu

Tüm şüpheliler hakkında darbeye teşebbüs suçunda ayrı ayrı 3'er kez ağırlaştıtılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede, darbe girişimi kapsamında yapılan toplantılar sonucu TRT ve Digitürk'ün yayınının kesileceğinin kararlaştırıldığı, bunu gerçekleştirmesi için görevlendirilen darbeci askerlerin de Harp Akademileri Komutanlığı, Hava Harp Okulu ile Hasdal Kışlası'nda yer alan 23. Piyade Tugayı 6. Alay Komutanlığı'nda görevli subay, öğrenci subay, astsubay, er ve sivil teknik bilgi işlem personelinden oluştuğu belirtildi.

TRT'NİN YAYINI KESMEK İÇİN GİTTİLER

İddianamede, darbe girişimi kapsamında yayını kesmek için TRT Ulus binasına, biri binbaşı 5'i yüzbaşı, bir üstteğmen, bir astsubay, 35 er olmak üzere 43 darbeci askerin 4 askeri araçla birlikte saat 22.00 sıralarında gittikleri, kapıdaki görevli güvenlik görevlilerine "Terör tehdidi var. Binayı süratle boşaltın" diyerek binayı boşaltıkları, 4 güvenlik görevlisinin tabancalarına el koyarak binada bıraktıkları belirtildi. Daha sonra 10 kişilik darbeci asker grubunun da helikopeterle TRT'ye gelerek darbeci askerlere katıldıkları ifade edildi.

BAŞARISIZ OLUNCA 5 DARBECİ ASKER SİVİL KIYAFET GİYİP KAÇTI

TRT'nin işgali sırasında toplanan kalabalığın dağıtılması için darbeci askerlerin havaya ateş ettikleri belirtilen iddianamede, darbeci askerlerin sabah 7.45'te gelen polis ekiplerine teslim oldukları anlatıldı. Bir havacı albay ile 5 askerin ise olay yerinde buldukları sivil kıyafetleri giyerek olay yerinden kaçtıkları belirtildi. İddianamede sivil kıyafet girek kaçan darbecilerin kaçma anına ilişkin fotoğraflarda yer aldı.

VODAFONE ARENA'YA HELİKOPRETLE 3 KEZ İNİŞ YAPILDI

Yine iddianamede, Digitürk binasını ele geçirip yayınını kesmesi için de 3'ü sivil teknik personel olmak üzere 43 darbeci askerin görevlendirildiği, bu kişilerin de helikopter pilotu Kerime Yıldırım'ın kullandığı helikopterle Vodafon Arena Stadı'na 3 kez iniş yaparak bırakıldıkları belirtildi.

DİJİTÜRK'E GİTMEK İÇİN BİR İETT OTOBÜSÜYLE BİR CİP GASP EDİLDİ

Stadda Binbaşı Ali Akkaş önderliğinde toplanan şüphelilerin stad kapılarına zarar vererek dışarıya çıktıkları, kendilerini stattan Digitürk binasına götürmesi için bir İETT otobüsünü silah zoruyla durdurarak, Digitürk binasına gittikleri belirtildi. Yine sivil bir cipin de yoldan çevrildiği bir Üsteğmen ile 3 sivil teknik personelin de bu ciple Digitürk binasına gittikleri kaydedildi.

YAYINI KESMEK İÇİN CİHAZLARA ATEŞ ETTİ

Dijitürk binasına giden darbeci askerlerin, binayı ele geçirdiği, yayını durdurmaya çalıştıkları, digitürk personeline yayının kesilmesi için baskı yaptıkları, yayın kesilemeyince darbecilerin başındaki Binbaşı tarafından içerideki cihazlara ateş edildiği anlatıldı. Şüphelilerin daha sonra gelen polis ekiplerinin yapmış olduğu yoğun müzakerelerden sonra teslim oldukları belirtildi.

BİLİŞİMCİ TEKNİK PERSONEL BİNALARA TAŞINDI

TRT ve Digitürk binalarındaki yayını kesmek amacıyla darbeci askerlerin bu yerlere 6 bilişimci teknik personel de götürdükleri belirtildi. Bu kişilerin Ümraniye'deki Casper Plaza'ya indirilen helikopterlerle alındıkları, önce Vodafone Arena Stadına ardından da TRT ve Beşiktaş'taki Digitürk binaçlarına götürüldükleri belirtildi. İddianameye göre, bu şahısların olay yerlerine götürülmeleri bizzat hava harp okulu subay ve astsubayların koordinesinde gerçekleştiği, yine bu kişilerin FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne mensup kişiler oldukları, darbe teşebbüsünden de haberdar oldukları ifade edildi. Yine bu kişilerin Casper Plaza üzerinden alınması sırasında Binbaşı Ali Akkaş'ın ateş etmesi sonucu Ali Ayran ve İlhan Yiğit isimli iki vatandaşın yaralandığı kaydedildi.

YÜZBAŞI, TOPLANAN HALK İÇİN "PKK'LI PARALELCİ" DEMİŞ

İddianamede, şüphelilerden Burak Kükrek'in ifadesine göre, TRT ULUS önünde darbecilere karşı vatandaşların toplandığı, erlerin bir yüzbaşıya, toplanan halkın kim olduğunu sorduklarında yüzbaşının toplanan halk için "Bunlar PKK'lı bir kısmı da paralelci" dediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

Darbeci askerlerin, Ulus ve Digitürk binalarına gitmek için Vodafone Arena Stadı'nı kullandıkları belirtilen iddinamede, darbeci askerlerin stadın çimlerine zarar verdilkleri, kapılarını kırdıkları belirtildi. Bu kapsamda Beşikttaş Jimnastik Kulubü Derneği'nin müşteki olarak yer aldığı belirtildi.

CEZA İSTEMLERİ

Tüm şüpheliler hakkında "Türkiye Büyük Millet Meclisini ve hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Yine tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Ayrıca bazı şüpheliler hakkında iki mağdura yönelik "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapislerini istendi.