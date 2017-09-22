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Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'de sağ kanatta Alper Potuk oynayacak

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Nabil Dirar’ın yokluğunda sağ kanatta Alper Potuk görev yapacak.

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Dirar’ın yokluğunda sağ kanatta Alper görev yapacak. Taktik çalışmalarda yer alan deneyimli futbolcu sakatlıktan yeni çıktı. Bu nedenle adalesinde birkaç kez çekme söz konusu oldu. Takımın en önemli isimlerinden olan Skrtel ise hâlâ takımdan ayrı çalışıyor.
 
Slovak futbolcu dünkü çalışmanın ilk bölümünde takımla birlikteyken daha sonra özel program ile devam etti. Bugün yapılacak çalışma Skrtel için belirleyici olacak. Futbolcunun ağrı düzeyine göre kesin karar verilecek.
 
Eğer hazır olmadan oynar ve tekrar sakatlanırsa Slovak stoperin sahalara dönüşü daha uzun süre alacak. Bu da gelecek haftalar adına bir risk anlamına geliyor.

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