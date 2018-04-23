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Fatih Terim Beşiktaş derbisine Sinan Gümüş ile başlayacak

Sezon başında Igor Tudor ile yıldızı barışmayan ancak Fatih Terim'in geri gelişi ile adeta yeniden doğan genç yıldız Sinan Gümüş, Beşiktaş karşılaşması ile beraber orta sahadaki dengeleri değiştiriyor.

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Igor Tudor döneminde takımdan gönderilmesi beklenen ve taraftarın tepki gösterdiği oyunculardan biri olan Sinan Gümüş için kötü günler artık geride kaldı.

Fatih Terim' in göreve gelmesiyle birlikte Galatasaray'daki kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Sinan, Ay temiz Alanyaspor karşılaşmasında skor 2-2'yken oyuna girdi ve attığı golle hem takımına maçı kazandırdı hem de Aslan'ın şampiyonluk yarışında lider kalmasını sağladı.

TERİM MAÇA SİNAN İLE BAŞLAYACAK

Alanya dönüşünde takımın en mutlu ismi konumunda yer alan ve takım arkadaşlarının özel olarak tebrik ettiği 23 yaşındaki hücum oyuncusu, Beşiktaş derbisi öncesi de formayı kaptı. Terim'in, son dönemde bekleneni veremeyen Younes Belhanda'nın yerine Türk Telekom Stadı'ndaki dev maça Sinan'la başlamayı planladığı öğrenildi.

(Fanatik)

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