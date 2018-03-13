Beşiktaş Dietmar Beiersdorfer anlaşmak üzere
Siyah beyazlıların, son olarak Hamburg'da futbol direktörü olarak görev yapan Dietmar Beiersdorfer ile temas halinde olduğu belirtildi.
Alman basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, bir dönem Hamburg'da başkanlık da yapan 54 yaşındaki Beiersdorfer ile görüşüyor.
Dietmar Beiersdorfer ile sportif direktör olarak görev yapmayacağı, gençlerle ilgili kulüp yapısı içinde görev alacağı belirtildi.
Alman futbol adamının, genç yeteneklerin profesyonel gruplara daha iyi bir şekilde bağlanmasını sağlayacağı kaydedildi.
(Ajansspor)
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