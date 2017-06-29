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Beşiktaş DJ Strawberry ile 1 yıllık kontrat uzatıyor

Beşiktaş transferde durmuyor! Ufuk Sarıca ile birlikte Basketbol Süper Ligi'nde final gören Beşiktaş, DJ Strawberry ile 1 yıllık kontrat uzatıyor.

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Ufuk Sarıca iadresinde finale kadar yükselen Beşiktaş Sompo Japan'ınm, Avrupa devlerinin ilgisine rağmen yıldızı DJ Strawberry ile gelecek sezon için de anlaşmaya vardığı belirtildi.

Avrupa basınında yer alan habere göre; Beşiktaş Sompo Japan ile DJ Strawberry, 1 yıl daha kontrat uzatacak. Ufuk Sarıca'nın DJ Strawberry'i takımda tutma konusunda özel bir çabası olduğu ve bu çabanın Amerikalı yıldızı takımda tuttuğu belirtildi.

Ufuk Sarıca ile Karşıyaka'da şampiyonluk yaşayan DJ Strawberry, 2016/17 sezonunda Beşiktaş ile finale yükselme başarısı yakalamıştı. Amerikalı yıldız forvet, Beşiktaş formasıyla 53 maça çıkarken, ortalama 26 dakikada yüzde 34.7 üçlük ortamasıyla 11.4 sayı, 3.3 asist, 3.3 ribaunt istatistikleri tutturdu

DJ Strawberry, Beşiktaş'ın bu yaz Galatasaray Odeabank'tan Jon Diebler sonrası ikinci hamlesi oldu. (Sporx)

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