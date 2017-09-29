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Beşiktaş Domagoj Vida'dan sonra Kaan Ayhan'da da sona geldi

Beşiktaş’ta transfer durmuyor. Dinamo Kiev'le sözleşmesi ocak ayında bitecek olan Hırvat stoper Domagoj Vida ile daha önce anlaşan Kartal, sürpriz bir hamle daha yaptı.

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Teknik Direktör Şenol Güneş'in sağ bekte yaşanan sıkıntılara çözüm istemesi üzerine siyah-beyazlılar, “Kaan bize lazım” diyerek 1 milyon Euro'luk teklifi reddeden Fortuna Düsseldorf'un kapısını bir kez daha çaldı.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN’DA BİTECEK

Kaan’ın Fortuna ile sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasını koz olarak kullanan Kartal, “Bedelsiz serbest kalacağına para kazanın” önerisi ile Almanları ikna etti.

İki kulüp arasında ödemelerle ilgili detayların görüşüldüğü ve bir aksilik olmazsa Kaan Ayhan'ın Ocak 2018'de Beşiktaşlı olacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılar 23 yaşındaki milli sağ bek ile de daha önce 4.5 yıllık imza konusunda anlaşmaya varmıştı.

SAĞDA, STOPERDE, ÖN LİBERODA OYNUYOR

Beck’in ayrılması ve Gökhan Gönül'den sonra Adriano'nun da sakatlanması nedeniyle transfer edilecek olan Kaan Ayhan, joker özellikli bir oyuncu.

Schalke altyapısından yetişen ve son iki sezondur Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen 22 yaşındaki milli futbolcu sağbekin yanı sıra sağ stoper ve 6 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. 7 kez milli olan Kaan, Düsseldorf'ta bu sezon 8 maça çıktı, 2 de asist yaptı. (Skor)

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