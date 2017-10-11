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Beşiktaş Domagoj Vida'yı kadrosuna kattıktan sonra Matej Mitrovic ile yollarını ayıracak

Hırvat stoper Domagoj Vida'nın ara transferde gelmesinden sonra Matej Mitrovic boşa çıkacak ve gönderilecek.

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Ara transfer dönemi için Domagoj Vida ile ön protokol imzalayan Beşiktaş'ta Hırvat stoper devre arasında takıma dahil olunca gidecek isim belli oldu.

Maç kadrosuna girmesi neredeyse imkansız hale gelecek Mitrovic için siyah-beyazlılar, bazı Alman ekipleriyle şimdiden temas kurdu. Hedef ise 4.2 milyon euroya alınan ve kiralanması düşünülmeyen Mitrovic'i en azından 3-3.5 milyon euroya satmak.

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