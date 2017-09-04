Beşiktaş Domagoj Vida'yı ocak ayında kadrosuna katacak

Transferi yılan hikayesine dönen Domagoj Vida'nın 4 gün içinde takıma katılması beklenmiyor.

Ancak Ukraynalı stoperle her konuda anlaşan Beşiktaş, bu transferi devre arasında gerçekleştirecek.

Böylece Pepe, Negredo, Lens, Medel ve Orkan'ı kadrosuna katan Beşiktaş, yaz transfer dönemini 5 transferle noktalamış olacak.

Teknik heyetin de yapılan transferlerden oldukça memnun olduğu, kurulan mevcut kadronun yeterli olduğunu yönetime bildirdiği öğrenildi.

Dün akşam Şenol Güneş ve Fikret Orman yemekte bir araya gelirken takımın planlaması konusunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Şenol Güneş Milli takımlar için verilen aranın takıma iyi geldiğini ve Porto maçı öncesinde takımın temposunun daha da yükseleceğini Başkan Fikret Orman'a aktardığı öğrenildi.