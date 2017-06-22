Beşiktaş dünyaca ünlü stoper Pepe'yi kadrosuna katmaya çok yakın
Kariyerinde tam 11 kupa kaldıran dünyaca ünlü stoper Pepe, Beşiktaş'a imza atmaya çok yakın.
Marcelo'nun Lyon'a transferinin belirsizliğini koruduğu dönemde stoper transferinde birçok alternatife yönelen Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo'nun takımda kalması halinde bir, ayrılması halinde iki stoper alması beklenen Beşiktaş, yıldız isim için düğmeye bastı.
Ajansspor'un ulaştığı bilgiye göre; Beşiktaş, Real Madrid'deki sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Portekizli savunma oyuncusu Pepe ile görüşmelere başladı. Real Madrid'deki sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan 34 yaşındaki stoper için bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah beyazlılar, ses getirecek transferi bitirmek için kolları sıvadı.
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