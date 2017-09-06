Beşiktaş ekonomik koşullar nedeniyle Lichtsteiner'e hayır dedi

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sakatlığının devam etmesi ve Beck'in Stuttgart'a gitmesinin ardından gözler sağ bek takviyesine çevrildi...

Menajerler tarafından siyah-beyazlılara önerilen Juventuslu Stephan Lichtsteiner'e yönetim temkinli yaklaştı. Oyuncunun şartlarını araştıran ve yılda 2,8 milyon Euro kazandığını duyan siyah-beyazlılar, ekonomik koşullar nedeniyle bu ismi veto etti.

Eldekilerle yola devam

Lichtsteiner'e 'hayır' diyen Beşiktaş, sağ bek için kadrodaki isimlerle yürüme kararı aldı. Kayseri ile oynanan hazırlık maçında sağ bekte formayı Necip Uysal'a veren Şenol Güneş, oyuncunun performansından memnun kaldı. Necip'in yanı sıra Güneş'in, bu bölgede Adriano ve Medel'i de kullanabilecek olması, takviyeyi rafa kaldırdı.

Sabah