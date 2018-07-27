Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, Enzo Roco'yu transfer ettiğini açıkladı

Beşiktaş, Enzo Roco transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar 'Beşiktaşımıza hoş geldin' mesajı yayınladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Enzo Roco, resmen Beşiktaş'ta. Siyah Beyazlı ekip, Şilili oyuncu için "Beşiktaşımıza hoş geldin" mesajı yayınladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan ve Putin arasında ilginç diyalog

Başkan Erdoğan ve Putin arasında ilginç diyalog

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA