Beşiktaş, Enzo Roco'yu transfer ettiğini açıkladı
Beşiktaş, Enzo Roco transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar 'Beşiktaşımıza hoş geldin' mesajı yayınladı.
Enzo Roco, resmen Beşiktaş'ta. Siyah Beyazlı ekip, Şilili oyuncu için "Beşiktaşımıza hoş geldin" mesajı yayınladı.
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