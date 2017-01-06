Beşiktaş, Eto'o için 1 kuruş vermiyor!

Beşiktaş'ın el sıkıştığı Samuel Eto'o transferinde Antalyaspor, Ömer Şişmanoğlu'nun yanı sıra bonservis bedeli olarak bir de 1 milyon Euro isteyince, pazarlıklar dün akşam tıkandı.

Dünkü gelişmeler şöyle oldu: Beşiktaş, Samuel Eto'o ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.. Ücret olarak 3 milyon Euro'ya el sıkışıldı. İşin Antalyaspor kısmında ise kırmızı-beyazlı kulüp önce Ömer (bonservisiyle) ve Kerim Frei'ı (kiralık) talep etti. Fakat Kerim, "Ben Antalyaspor'a gitmem. Avrupa'ya gideceğim" yanıtını verdi. Beşiktaş yönetimi Kerim'i ikna edemedi. Bunun üzerine Antalyaspor, "Kerim yoksa 1.5 milyon Euro para isteriz" dedi.

1 MİLYON EURO'YA İNDİLER

Beşiktaş, bunu kabul etmedi ve "Ömer Şişmanoğlu'nu bonservisiyle veriyoruz. Bunun dışında para ödemek istemiyoruz. Başka bir futbolcuyu kiralık isteyin" düşüncesini ortaya attı.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ise Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi ve "Ömer tamam... 1.5 milyon Euro'dan 1 milyon Euro'ya ineriz" dedi. Beşiktaş yönetimi para fikrine bir kez daha karşı çıktı ve "Biz Eto'o için para vermeyiz" yanıtını verdi. Transferdeki kilit isim Kerim ile Beşiktaş bugün bir kez daha görüşecek ve sezon sonuna kadar Antalya'ya gitmesini isteyecek.

(Sabah)