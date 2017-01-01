Beşiktaş Eto'o için yeniden masaya oturacak

Transferde Samuel Eto'o için ısrarcı olan Beşiktaş, Antalyaspor'a yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Ömer'in yanı sıra 1 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkaran Siyah-beyazlılar, bu teklife olumlu yanıt alamamıştı. Galatasaray'ın da devreye girdiği Eto'o için Beşiktaş yönetimi, ocak ayının ilk günlerinde Güney ekibi ile yine masaya oturacak.

ROTAYI İNGİLTERE'YE ÇEVİRECEKLER

Bu kez takasta yeni oyuncular önerecek olan Kara Kartal, söz aldığı Kamerunlunun işini bitirmek için çaba gösterecek. Eto'o transferinin gerçekleşmemesi halinde rotasını İngiltere'ye çevirecek olan yönetim, Wilfried Bony'yi de gündemine aldı. Bonservisi Manchester City'de olan Bony, Stoke City'de kiralık oynuyor. Fildişili golcünün sezon başında da Beşiktaş'la ismi geçmişti.

STOKE CITY'DE 11 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

Eto'o'nun kadroya katılamaması halinde İngiliz ekibi ile görüşecek olan Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak getirecek. Bu sezon 11 maçta oynayan Bony, 2 gol attı.