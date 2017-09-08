Beşiktaş Eto'o'nun işini bitirmeye çok yakın
Sağ beke Beck’in yerine Kaan Ayhan’a teklif götüren Kartal’ın Samuel Eto’o için de bugün ‘hamle yapabileceği’ ifade edildi.
Transferin son gününe girilirken Beşiktaş'ta bekleyiş sürüyor. Stoper için Vida ile anlaşan ve bu transferi ocak ayına bırakan Kartal'ın Kaan Ayhan ve Samuel Eto'o için bugün hamle yapabileceği belirtiliyor. 22 yaşındaki Kaan için kulübü Fortuna Düsseldorf'a 1 milyon euro teklif edildiği, kabul edilirse gurbetçi oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi. "Beni alın" diye haber gönderen Eto'o içinse son kararı Şenol Güneş ve yönetim kurulu verecek.
(Fotomaç)
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