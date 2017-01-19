Beşiktaş evinde zorlanmadı

Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı! Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. Hafta maçında Beşiktaş ile Darıca Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Vodafone Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 3-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Andreas Beck, 33. dakikada Ricardo Quaresma ve 70. dakikada Aras Özbiliz attı.

Beşiktaş, bu sonuçla grup aşamasının bitimine 1 hafta kala 13 puana yükselerek liderliği garantiledi ve son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşti. Darıca Gençlerbirliği ise 3 puanda kaldı ve kupaya veda etti.

ŞENOL GÜNEŞ, YEDEK AĞIRLIKLI BİR KADRO ÇIKARDI

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında Darıca Gençlerbirliği ile yaptığı karşılaşmada, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, yedek ağırlıklı bir kadroya şans verdi. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Veli Kavlak ile Matej Mitrovic, Darıca Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de şans buldu.

Son dönemlerde omzundaki sorun nedeniyle üst üste operasyonlar geçiren Veli Kavlak, 336 gün sonra bir resmi maçta Beşiktaş formasını giydi. Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 17 Şubat 2016'da takımının Mersin İdmanyurdu ile yaptığı karşılaşmada 90+2. dakikada oyuna girerek son resmi maçında şans bulan Veli, böylece formasına kavuştu. Tecrübeli futbolcu, maçta kaptanlık görevini de üstlendi.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Matej Mitrovic de siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. 4 milyon 200 bin avro bonservis bedeliyle gündeme gelen Mitrovic, ligde Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada kadroda yer almamıştı. Hırvat oyuncu, savunmanın göbeğinde rakip atakları engellemeye çalıştı.

UTKU YUVAKURAN BİR İLKİ YAŞADI

Maçın ilk 11'inde sahaya çıkarak siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Utku Yuvakuran da ilk kez resmi bir maçta oynama heyecanı yaşadı. Sezon başında Beşiktaş'ın Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Beylerbeyi'nden kiraladığı ancak genelde 21 yaş altı takımının maçlarında görev alan Utku Yuvakuran, kupa maçlarında şans bulan Tolga Zengin'in yerine formayı giydi.

Siyah-beyazlı takımda Darıca Gençlerbirliği karşısında Ömer Şişmanoğlu, forvette oynadı. Tolgay Arslan, Aras Özbiliz, Andreas Beck, Atınç Nukan, Luis Rhodolfo ve Gökhan İnler, Beşiktaş'ta şans bulan diğer oyuncular oldu.

Sol bekte Beck oynarken, Atınç Nukan ise savunmanın solunda forma giydi. Quaresma dışında ligde ilk 11'de oynattığı oyuncuları dinlendiren Güneş, yedeklerde ise genç isimlere yer verdi. 5 yedek oyuncuyla maça çıkan Beşiktaş'ta Necip Uysal dışında Hüseyin Yılmaz, Fatih Aksoy, Muhammed Enes Durmuş ve Sedat Şahintürk ilerleyen dakikalar için kenarda bekledi.

GOL PERDESİNİ ANDREAS BECK AÇTI

Mücadele oldukça düşük tempolu başladı. Her iki takımın da kendi yarı sahalarında tedbirli başladığı ilk 5 dakikanın ardından Beşiktaş, Darıca Gençlerbirliği'nin üstüne gitmeye başladı.

Duran toplarla gole yaklaşan Beşiktaş, önce Luiz Rhodolfo ile daha sonra Nemanja Mitrovic ile skorbordu değiştirme fırsatı yakaladı. İlk 15 dakikanın ardından, Darıca G.Birliği, Beşiktaş kalesine gelmeye başladı. Rakibinin savunma güvenliğini bırakarak atak yapmasını fırsat bilen Beşiktaş, 20. dakikada ilk golünü buldu.

Gökhan İnler'in ara pası ile sağ çaprazda buluşan Andreas Beck, ceza sahası içerisine girmeden yerden şutunu çekti, top kaleci Gökhan Köstereli'nin sağından ağlarla buluştu.

QUARESMA GOLÜ ATTI, ARMAYI ÖPTÜ

Beşiktaş, golün ardından Darıca Gençlerbirliği'nin oyun disiplininden kopması nedeniyle daha rahat atak yapmaya başladı.

33. dakikada Beşiktaş, Quaresma'nın şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Tolgay Arslan'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Ricardo Quaresma, ceza sahası içerisine girdikten sonra aşırtma bir vuruşla şansını denedi, savunmaya da çarpan top kaleci Deniz Çınar'ın üzerinden ağlarla buluştu. Quresma, golen sonra formasındaki armayı öptü.

Ricardo Quaresma golden sonra da etkili oyununu sürdürdü ve devreye kadar Beşiktaş ataklarının merkezinde yer alan isim oldu ancak bu ataklar golle sonuçlanmadı. Beşiktaş, devreyi 2-0 önde kapattı.

ARAS ÖZBİLİZ, FRİKİKTEN MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

İkinci yarı oyun temposu giderek düştü. Beşiktaş'ın pas yaparak oyunun kontrolünü tutmasına karşılık Darıca Gençlerbirliği, hızlı ataklarla farkı azaltmaya çalıştı.

Oyunun dengeli ve Beşiktaş'ın kontrolünde gittiği dakikalarda Aras Özbiliz, frikikten farkı artırdı.

70. dakikada Kerem Kaya'nın Fatih Aksoy'a yaptığı faulün ardından ceza sahasının hemen dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Aras Özbiliz geçti. Aras'ın çektiği şut savunmaya da çarpıp Darıca Gençlerbirliği ağları ile buluştu.

Darıca Gençlerbirliği, 81. dakikada Cafercan Aksu'nun direkten dönen şutu dışında etkili olamadı. Beşiktaş ise pas yaparak ve oyunu Darıca G.Birliği yarı sahasında oynayarak güvenli bir şekilde maçı kazandı ve grupta liderliği alarak Fenerbahçe ile eşleşti.