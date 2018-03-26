Beşiktaş, Fabri ile 5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı

Ailesiyle birlikte İstanbul'da olmaktan mutlu olduğu için kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Fabri, yönetile yaptığı görüşmede; "Şu an için şampiyonluk yarışındayız. Sözlşem meselesi çok önemli değil. Sezon sonunda oturup, konuşuruz. Size zorluk çıkaracak değilim. Ben burada çok mutluyum." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Kontratı 2019'da bitecek olan Fabri ile 5 senelik sözleşme imzalamak isteyen Kartal'ın, tecrübeli kalecinin takımda kalmasına kesin gözüyle baktığı öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda İspanyol eldivenle sezon bitiminde sözleşme imzalayacak olan yönetim, Fabri'nin yıllık ücretinde de iyileştirme yapacak.

Bu arada Fabri-Tolga Zengin ikilisinin arkasından yeni kaleciler yetiştirmek isteyen siyah beyazlılar, Utku Yuvkuran'ı ise önümüzdeki sezon sürekli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralamaya çalışacak.

(Milliyet)