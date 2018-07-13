Beşiktaş, Fabri'yi Fulham'a göndermeye çok yakın
Beşiktaş’ın İspanyol kalecisine bu sezon Premier Lig’e yükselen Fulham talip oldu. İngiliz ekibinin, 31 yaşındaki file bekçisi için 4.5 milyon euroyu gözden çıkardığı, ancak Siyah-Beyazlılar’ın bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.
- StarSpor
İKİ sezondan bu yana Beşiktaş’ın kalesini başarıyla koruyan İspanyol kaleci Fabricio Ramirez’e talip çıktı. 31 yaşındaki file bekçisi için Siyah-Beyazlı kulübe İngiliz ekibi Fulham’ın 3 milyon euroluk teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Kartal’ın transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner, Premier Lig ekibinin 3 milyonluk teklifini kabul etmeyip, kapıyı 8 milyon eurodan açtı, daha sonra ise 6 milyon euroya indi. Ada temsilcisi ise teklifini 4.5 milyon euroya çıkarıp beklemeye geçti. Teknik direktör Şenol Güneş ise yüksek bir bonservis bedeli verilmediği takdirde Fabri’nin satılmasına kesinlikle karşı olduğunu belirtti. Deneyimli teknik adamın, yöneticilerle yaptığı toplantıda, “Fabri gibi kaleci bulamayız” dediği öğrenildi.
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