Beşiktaş, Fenerbahçe derbisiyle ilgili çıkan haberleri yalanladı
Fenerbahçe ile oynanacak maça çıkmama kararı alan Beşiktaş, kamuoyuna duyuruda bulundu.
Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde:
Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır.
Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz.
Saygılarımızla
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