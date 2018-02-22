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Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 23'üncü haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih karşılaşmasında forma giyen oyuncular antrenmanı sahada yapılan kondisyon koşusu ve streching çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise kondisyon koşuları sonrası streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana devam etti. Top kontrolü, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapılan antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
 
Siyah-Beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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