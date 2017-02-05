Beşiktaş Fenerbahçe özet dakikalarında tartışmalı kararlar

Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi heyecanı yaşandı. Erken final olarak nitelendirilen Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve önemli anları haberimizde yer alıyor. Kupadaki maçta büyük heyecan vardı. BJK FB özet dakikalarına Tosic’in gördüğü kırmızı kart damga vurdu. Tosic’in Van Persie’ye yaptığı hareketi hakem kırmızı kartla cezalandırdı ancak bu karar tartışmaları beraberinde getirdi.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

Maç bir hayli gergin başladı, iki takım da karşılıklı fauller yaptı.

6.dakikada maçın ilk net pozisyonunu yakaladı Fenerbahçe. Kafayla sektirilen topu tek dokunuşla sağdan ceza sahasına kaçan Lens'in önüne bıraktı. Lens ilk dokunuşu iyi yaptı, sonra ayağından açtı, yetişmeye çalıştığı topu yatarak çevirdi ama ayağını havaya kaldırdığı için faulü işaret ediyor Ali Palabıyık.

9.dakikada Robin van Persie'yle Oğuzhan arasındaki gerginlik yüzünden oyun durdu. Saha karıştı, oyun durmuş durumda. Hakem iki oyuncuyu da sert bir biçimde uyardı. Oyun şimdi devam ediyor. Ama tansiyon çok yükseldi bu iki dakikada.

Beşiktaş oyunu yeniden kontrole alıp Marcelo'dan başlayarak oyunu geriden kurdu. 21. Dakikada topu soldaki Babel'le buluşturdu. Sol çaprazda üç kez çalımladı Babel önündeki oyuncuyu ama bir türlü önünü boşaltamadı. Vuruşu da savunmadan sekip kornere gitti.

27.dakikada Talisca ilk kez kaleyi yokladı. Lens'in kaybettiği top sonrası Cenk hızla getirdi yarı sahaya topu. Brezilyalının vuruşu savunmadan sekip kornere gitti.

35.dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Uzaklaştırılan ve taça çıkan topu soldan ortaladı Beşiktaş, sağa açılıp Quaresma'nın önüne düştü. Penaltı noktası üzerine çok güzel kesti Q7, Talisca geriden gelerek vurdu kafayı ama dışarı gitti top. En net fırsatıydı siyah-beyazlıların.

Beşiktaş ataklarını sıklaştırdı. 38’de Adriano soldan hücuma çıktı, ceza sahasına doğru kesti, ön tarafta Oğuzhan erken vurdu kafayı sıyırarak, etkili de bir vuruş ama top tam üst ağlara gidip arka tarafta kalan direkten dışarı gitti.

39’da Beşiktaş'ın bir türlü sonlanmayan atağını Talisca ceza sahası önünde, sağ tarafta topu alıp yüzünü kaleye dönen Talisca bitirdi. Harika bir vuruş çıkardı Brezilyalı, Volkan harika çıkardı.

41.dakikada Tosic sinirden çıldırmış durumda. Van Persie'yle yaşadığı gerginlik sonrası Ali Palabıyık kırmızı kartını çıkardı. Oyun yine durdu. Çok gergin iki taraf da.

İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

49.dakikada Sow’dan muhteşem bir hareket geldi. Sağda Alper ve Lens paslaştı, topu içeri gönderdi Hollandalı, Sow savunmadan seken topa sol çaprazda röveşataya kalktı. Top uzak direkten döndü.

63’te Fenerbahçe yeniden tehlikeli geldi. Fenerbahçe bu kez iyi paylaştı alanı, sağ tarafta bomboş kalan Lens'in önüne çok iyi bir pas çıktı. Beşiktaş savunması ofsayt diye durdu, hakem düdük çalmadı. Lens harika çıkardı içerdi, çok sert. Fabri kalesini boşaltıp bu topu eliyle durdurdu.

Fenerbahçe aradığı golü 72. dakikada buldu. Cenk'in karşı yarı sahada kaybettiği top sonrası faul bekledi Beşiktaş. Hakemden düdük gelmedi. Sonrasında Fenerbahçe hızlı çıktı Josef'le, onun sağa pasında Lens içeri hemen arkada bekleyen van Persie'ye çevirdi, ona sadece dokunmak kaldı ve ağları havalandırdı.

85. dakikada Beşiktaş tehlike yarattı. Beşiktaş'ın hücumunda Adriano solda topu aldı, uzaktan şansını denedi sağ ayağıyla. Volkan'ın üstüne.

87’de Fenerbahçe, Volkan'ın müdahalesiyle topu uzaklaştırdı serbest vuruşun ardından. Ozan topla çok hızlı çıktı yarı sahasından. Yarı saha çizgisinde Lens'e bıraktı topu, 2'ye 1 yakalandı Beşiktaş. Lens ceza sahası önünde tekrar Ozan'ın önüne bıraktı. Kaleciyle baş başa farklı dışarı attı Ozan.