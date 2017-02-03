Beşiktaş Fenerbahçe'yi katladı!

Ligde sezonun geride kalan haftalarında pazartesi günleri maç oynamalarının tribünlerini etkilediği iddiasıyla isyan eden ve Futbol Federasyonu'na başvuran F.Bahçe'nin aksine Beşiktaş ve G.Saray, hafta sonu doluluk ortalamalarını hafta içi de büyük ölçüde yakaladı. Beşiktaş hafta sonu 29 bin 460, hafta içi ise 26 bin 665 kişiye oynarken, Fenerbahçe ise hafta sonu 22 bin 859, hafta içi ise 7 bin 946 kişinin önünde oynadı. Bu değer Galatasaray'da ise hafta sonu 25 bin 337, hafta içi ise 17 bin 989 oldu ve Galatasaray ile Beşiktaş'ta büyük farklar ortaya çıkmadı. Fenerbahçe'ye göre Beşiktaş pazartesi maçına 3.3 kat daha fazla taraftar çekerken, G.Saray ise hafta içi maçlarında 2.26 katlık fark attı.

FENERBAHÇE'NİN TARAFTARI AZALDI, BEŞİKTAŞ'IN ARTTI

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın pazartesi maçları öncesi ve sonrası tribüne gelen taraftar sayısı incelendiğinde ise sarı-lacivertli ekibin taraftar sayısının düştüğü, Beşiktaş'ın ise yükseldiği görülüyor. Beşiktaş hafta sonu çıktığı Gaziantepspor maçını 20.271 kişiye oynarken, pazartesi günkü bir sonraki iç saha maçını Atiker Konyaspor karşısında 26.654 kişiye oynadı. Fenerbahçe ise pazartesi çıktığı Gençlerbirliği maçını 7.946, bir sonraki iç saha mücadelesini ise Adanaspor'a karşı hafta sonu 10.236 taraftarına oynadı.

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Basketbol maçlarına hafta içi oynanmasına rağmen taraftar çekebilen Fenerbahçe yönetimi, futbol maçlarına taraftar gelmemesini zamana bağlarken, veriler bu bahaneyi doğrulamıyor. Ekibin futbolda doluluk yüzdesi hafta içi yüzde 15.7 olurken, basketbolda ise başarının gelmesi ile bu değer 10 bin 768 ortalama ile yüzde 78 oldu.

Sabah