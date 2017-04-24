Beşiktaş fırsatı geri çevirmedi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 3-2 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Vincent Aboubakar, 52. dakikada Anderson Talisca ve 80. dakikada Dusko Tosic attı. Adanaspor'un golleri ise 24. dakikada Roni Gleison ve 66. dakikada Magaye Gueye'den geldi.

Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 64'e yükseltti ve en yakın takipçisi Başakşehir ile 7, üçüncü Fenerbahçe ile 11 puana fark attı. Son sırada bulunan Adanaspor ise 20 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Adanaspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

ADANASPOR BASKILI BAŞLADI, ABOUBAKAR ATTI!

Maça topa sahip olarak başlayan taraf Adanaspor oldu. Savunmasını öne çıkaran ve paslarla oyunu Beşiktaş yarı sahasına yıkan Adanaspor, gol aramaya başladı. Avrupa yorgunluğunun etkisi hissedilen Beşiktaş'ta oyun planı, bu dakikalarda daha çok kontra ataklara yönelikti.

Beşiktaş, kanatlardan birkaç deneme yapmasının ardından 11. dakikada Vincent Aboubakar ile golü buldu.

Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Vincent Aboubakar'ın bekletmeden topun dibine yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak Charles Itandje'ın sağından ağlarla buluştu.

Adanaspor, golün ardından oyun disiplininden koptu ancak yorgun Beşiktaş, tempo yaparak Adanaspor'un bu dakikalardaki hatalarını değerlendiremedi.

DURGUN OYUN PAHALIYA PATLADI: RONI İLE 1-1

Beşiktaş'ın durgun oyunu, 24. dakikada pahalıya patladı ve Adanaspor eşitlik golünü buldu.

Hızlı gelişen atakta savunmadan atılan uzun pasla topla buluşan Magaye Gueye'nin orta saha çizgisi yakınından gönderdiği ara pasıyla topla buluşan Roni Gleison, hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez topu kaleye gönderdi ve meşin yuvarlak Fabri'nin sağından ağlarla buluştu.

Beşiktaş, 1-1'den sonra oyunu dengeledi ve daha çok pas yaparak hem oyunun kontrolünü ele aldı hem de tempoyu belirleyen taraf oldu.

Arka arkaya Adanaspor yarı alanında ve ceza sahası önünde paslar yapan Beşiktaş, 34'te Oğuzhan ile gole çok yaklaştı. Vincent Aboubakar'ın pasıyla topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içinde sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda Charles Itandje üzerine gelen topu güçlükle kornere gönderdi.

Durgun geçen maçta devrede başka pozisyon olmadı ve Vodafone Arena'da ilk yarı 1-1 sona erdi.

ATIBA ÇIKTI, QUARESMA GİRDİ, GOL GELDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya Atiba'yı kenara alıp Ricardo Quaresma'yı oyuna sürerek başladı.

Beşiktaş, ikinci yarının ilk dakikalarına yoğun baskı ve yüksek tempoyla başlayarak galibiyet golünü aradı. Arka arkaya yapılan atakların ardından 52. dakikada Talisca, Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı. Tolgay Arslan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Anderson Talisca şık bir hareketle rakibini ekarte ederek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve sağ ayak içiyle yaptığı vuruşuyla meşin yuvarlağı Charles Itandje'ın solundan ağlarla buluşturdu.

Tolgay Arslan, bu golle birlikte maçtaki ikinci asistini yapmış oldu.

MAGAYE GUEYE, UZAKLARDAN ATTI!

Beşiktaş, bu golün ardından daha tedbirli oynamaya başlayıp tempoyu düşürdü. ADanaspor ise Beşiktaş kalesine daha kalabalık şekilde gitmeye başladı. Beşiktaş'ın pozisyon vermeden geçtiği dakikalarda Magaye Gueye, uzaktan attığı şutla skoru eşitledi.

Vinicius'un pasıyla topla buluşan Magaye Gueye'nin ceza yayı içerisinden sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Fabricio'nun sağından ağlarla buluştu. Adanaspor, böylece 66. dakikada eşitlik golünü bulmuş oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu golün ardından Atınç'u oyundan çıkarıp Adriano'yu oyuna sürerek ikinci hamlesini yaptı.

TOSIC'İN BEŞİKTAŞ FORMASIYLA İLK GOLÜ

2-2'den sonra tempoyu artıramayan ancak daha fazla pas yapmaya başlarak oyunun kontrolünü tekrar alan Beşiktaş, kanatlardan akınlar yaparak Adanaspor kalesinde gol aramaya başladı. Aboubakar ve Talisca'nın kafa vuruşlarıyla iki kez gole çok yaklaşayan Beşiktaş, 80'de Tosic ile 80. dakikada öne geçti.

Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Dusko Tosic'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Charles Itandje'ın sağından ağlarla buluştu. Dusko Tosic, böylece Beşiktaş formasıyla ilk golünü atmış oldu.

Bu golün ardından Şenol Güneş, son hamelesini yaptı ve Aboubakar'ın yerine orta sahaya Necip Uysal'ı dahil etti.