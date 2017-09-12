Beşiktaş formasıyla Olympiakos'a karşı oynanan maçta kırmızı kart gören Aboubakar, yarın akşamki maçta Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek

Süper Lig’de ilk 4 haftayı 10 puanla kapatan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde 2017-2018 sezonunu yarın akşam Porto deplasmanında açacak. Devler Ligi’ne iyi başlangıç yapmak isteyen Kartal’da hem teknik heyet hem de yöneticiler, Vincent Aboubakar’ın cezasının büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.

Beşiktaş’ın geçen sezon Olympiakos’la İstanbul’da oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında rakip stopere kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Aboubakar, Lyon karşılaşmalarında forma giyememişti. Kamerunlu golcü geçen sezondan kalan 1 maçlık cezasını yarın akşam Beşiktaş karşısında tamamlayacak.

‘Finale gidebilirdik’

Aboubakar’ın gördüğü kırmızı kartın bu sezon kendilerine avantaj olarak geri döndüğüne vurgu yapan Beşiktaşlı yöneticiler, “O zaman gereksiz kırmızı kart yüzünden Aboubakar’a çok kızmıştık. Kızmakta da haklıydık ama bu cezanın bizim için iyi bir şey olacağı aklımıza bile gelmezdi. Belki Aboubakar geçen sezon Lyon maçlarında oynasa UEFA Avrupa Ligi’nde finale kadar gidebilirdik” diye konuştu.

Vincent Aboubakar’ın cezasını yöneticiler gibi avantaj olarak gören Teknik Direktör Şenol Güneş’in ise Porto’nun Marega, Brahimi, Hernani ve Soares gibi tehlikeli oyunculara sahip olduğuna dikkat çektiği belirtildi.

‘Kadroları geniş’

Deneyimli hocanın, “İki takım da 11 kişiyle sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi’nde bütün takımların çok geniş kadroları var. Eski oyuncumuz Aboubakar’ın cezalı olması bizi rehavete sokmamalı” yorumunu yaptığı kaydedildi.

Retsos’u devirmişti!

Vincent Aboubakar, Beşiktaş ile Olympiakos arasında 16 Mart’ta Vodafone Park’ta oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının 39. dakikasında Yunan ekibinin 19 yaşındaki stoperi Retsos’a orta sahada kafa atınca direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. UEFA’dan 3 maç ceza alan ve çeyrek finaldeki Lyon eşleşmesinde forma giyemeyen Kamerunlu forvet bugün eski takımı Beşiktaş’a karşı da görev yapamayacak.

Olympiakos maçının 10. dakikasında attığı şık kafa golüyle Beşiktaş’ı öne geçiren Aboubakar, İngiliz hakem Michael Oliver tarafından kırmızı kartla saha dışına gönderilmişti.

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