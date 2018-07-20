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Beşiktaş, Fulham'ın Fabri için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi kabul etti

Beşiktaş, uzun süren pazarlıklar sonucu İngiliz ekibi Fulham'ın Fabri için yaptığı teklifi kabul etti.

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Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Yönetim İspanyol eldiven Fabri için İngiliz ekibi Fulham ile anlaşmaya vardı.

beIN SPORT'un haberine göre, İngiliz ekibinin 6 milyon Euro'luk teklifine "evet" diyen yönetim, Fabri'nin menajeriyle komisyon pazarlığını sürdürüyor.

Fabri'nın de bu transferi tamamlamak için kısa süre içerisinde Londra'ya gideceği öğrenildi.

(Beinsports)

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