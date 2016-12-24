Beşiktaş Gaziantep'i 67-60'la geçti
Spor Toto Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol'u 67-60 yendi.
Spor Toto Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol'u 67-60 mağlup etti.
Evinde bu sezon hiç kaybetmeyen Beşiktaş, bu galibiyetle ligde üst üste beşinci maçını kazandı.
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