Beşiktaş Gaziantepspor özet ve goller (BJK Gaziantepspor özet)

Beşiktaş Gaziantepspor özet goller ve önemli anları haberimizde. Beşiktaş Gaziantespor özet dakikaları büyük heyecana sahne olurken, siyah beyazlı ekip Aboubakar'ın muhteşem golüyle maçı 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Oğuzhan Özyakup ikinci yarıda penaltı vuruşundan yararlanamadı. Çekişmeli geçen maçı Beşiktaş 1-0 kazanarak lider Başakşehir'e bir adım daha yaklaştı. İşte, BJK Gaziantepspor özet dakikaları.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEPSPOR MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

İki takım da ilk yarının başlarında etkili pozisyonlar üretmedi. Kaleyi yoklayan taraf 15.dakikada Gaziantepspor oldu. Muhammed orta sahada kaptığı topu 3. bölgeye çok hızlı geçirdi ve Ghilas ile buluşturdu. Ghilas sol kanattan gönderdiği şutta kaleyi yokladı ama top auta çıktı.

16.dakikada Tosiç'in ortasında ceza sahasında Oğuzhan kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi ama top yine Gökhan'da kaldı.

18’de Gaziantepspor gole çok yaklaştı. Gaziantepspor defansının uzun pasında Evans defansın arkasına sarktı ve kalesini terkeden Fabri'yi çalımladı. Tam şutunu boş kaleye gönderecekken Gökhan Gönül oyuncunun önüne siper oldu ve topu uzaklaştırdı. Bu pozisyonun ardından sakatlanan Gökhan Gönül oyun alanının dışına geldi.

29’da konuk ekip Ghilas ile gole yaklaştı. Ghilas, Beşiktaş kalesine çalımlarla gidip ceza sahası yayına kadar geldi tam şutunu çekecekken Oğuzhan son anda arkadan müdahale edip oyuncunun pozisyonunu bozdu ve topu kazandı.

37.dakikada bu sefer Beşiktaş etkili oldu. Atiba'nın pasında Aboubakar karşı karşıya kaldı ama vuruşunda Kaleci Gökhan gole izin vermedi.

41.dakikada Vodafone Arena gol sesiyle ayağa kalktı. Aboubakar, Atiba'nın pasında topu kontrol etti ve bir çalım atıp kaleyi karşısına aldı. Arka direğe doğru sol ayağıyla sert bir şut gönderen Aboubakar, şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEPSPOR MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

50’de Gaziantepspor İlhan ile net bir fırsatı değerlendiremedi. Muhammed'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan, Fabri'yi geçemedi ve net bir gol pozisyonu kaçtı.

62’de yine Gaziantep tehlikesi. Gaziantepspor defansı Ghilas'a doğru uzun bir pas gönderdi ve Ghilas müthiş bir depar ile Rhodolfo'yu geçip karşı karşıya kaldı ama golü yapamadı ve çektiği şut farklı bir şekilde auta çıktı.

68’de Beşiktaş etkili geldi. Gökhan Gönül'ün pasında Cenk Tosun şık bir vuruşla topu kaleye gönderdi ve Gökhan bu topu kurtardı. Bir anda havaya yükselen top yine Cenk'in önünde kaldı ama Cenk ikinci şansını da kullanamadı ve golü bulamadı.

78.dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Aboubakar'a yapılan müdahalede hakem penaltıya hükmetti. Penaltıda topun başına Oğuzhan geçti ancak kaleci Gökhan gole izin vermedi.

Angan'ın ceza sahasına gönderdiği topta Ghilas'dan önce Fabri son anda topu aldı ve çok büyük bir tehlikeyi önledi.

Maçın son düdüğü geldi ve Beşiktaş maçı 1-0 kazanmayı başardı.