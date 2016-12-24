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Beþiktaþ - Gaziantepspor muhtemel 11'ler

Kartal, Gaziantepspor'u aðýrlýyor. Ýbrahim Üzülmez, bu sezon Gençlerbirliði'nin baþýndayken Beþiktaþ'la 1-1 berabere kalmýþtý.

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Beþiktaþ, ilk devrenin son maçýnda Gaziantepspor'u aðýrlýyor. Cezalý olan Adriano yok. Atiba ise sarý kart sýnýrýnda. Gaziantepspor'da ise Elyasa Süme cezalý. Kýrmýzý-siyahlýlar'ýn yeni hocasý Ýbrahim Üzülmez, bu sezon Gençlerbirliði'nin baþýndayken Beþiktaþ'la 1-1 berabere kalmýþtý.
 
60 KEZ KARÞI KARÞIYA GELDÝLER
 
Gaziantepspor'la ligde 60 kez karþýlaþan Beþiktaþ, 30 galibiyet, 11 maðlubiyet aldý.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
BEÞÝKTAÞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Beck, Atiba, Gökhan, Oðuzhan, Aboubakar, Quaresma, Cenk Tosun
 
GAZÝANTEPSPOR: Gökhan, Barýþ, Þenol, Musa, Hintum, Fatau, Putsila, Kislyak, Kangwa, Orkan, Ghilas
 
STAT: Vodafone Arena
SAAT: 19.00
HAKEM: Serkan Çýnar
YAYIN: Lig TV & STAR.COM.TR

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