Beşiktaş geçtiğimiz sezon UEFA'dan 33.795.000 euro aldı

UEFA geçtiğimiz sezon için takımlara dağıttığı paraları açıkladı, Beşiktaş'ın kazandığı para ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi'ne geçtiğimiz sezon grup aşamasında veda eden siyah-beyazlılar, 1 numaralı kupada 33.795.000 euro aldı.

12.7 milyon euro gruba katılım bedeli olarak alan Kartal, topladığı puanlar karşılığında 3.727.000 euro performans bonusu, 17.368.000 euro da yayın havuzundan elde etti. Sonrasında yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'ndeyse 6.122.000 euroluk gelir elde etti. Beşiktaş'ın iki kupada toplam kazancı 40 milyon euroyu buldu.

Galatasaray'ı solladılar

Bir önceki sezon olan 2015-16'da bir numaralı kupada mücadele eden Galatasaray'ın kazancı 32.489.000 milyon euroydu. Astana, Atletico Madrid, Benfica ile bulunduğu gruptan çıkamayan sarı-kırmızılıları, Beşiktaş'ın geliri hayli aştı.

Real Madrid'e 81 milyon euro

Şampiyonlar Ligi'nde sezonu şampiyon bitiren Real Madrid, 81 milyon euroluk gelirle en ciddi kazancı yaşayan ekip oldu. Avrupa Ligi rakamları da açıklandı... Fenerbahçe 10.814.000, Osmanlı 10.413.901 ve Konyaspor 7.474.233 euroluk gelirler elde etti.

(Skorer)