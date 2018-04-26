Beşiktaş gelecek sezon kupada yer alamayacak

Yarıda kalan Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı alan Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da çekilmiş oldu. Siyah beyazlılar bu kararla gelecek sezon da kupada yer alamayacak.

Türkiye Kupası statüsünde yer alan konuyla ilgili 8. madde şöyle:

(1) Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.

(2) Kupa organizasyonunda mücadele eden kulüpler, ulaşım, konaklama ve benzeri masraflarını kendileri karşılarlar.

(3) Türkiye Kupası müsabakalarında meydana gelen tüm disiplin ihlallerinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yetkilidir.

Beşiktaş, statüye göre hükmen mağlup sayılacak, gelecek sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılamayacak ve bu sezon elde etmeye hak kazandığı gelirlerden mahrum kalacak.