Beşiktaş, Talisca'nın attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Gençlerbilriği'ni konuk etti. Büyük mücadeleye sahne olan maçta Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golü 53. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Siyah-beyazlı takım sahasında üst üste 6. lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş, Süper Lig'de puanını 50'ye çıkarmayı başardı. Gençlerbirliği ise 26 puanda kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasda deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise gelecek hafta Ankara'da Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek.

Şenol Güneş, ligin 24. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Vagner Love'ı, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundurdu. Trabzonspor maçında sonradan oyuna giren ve Ryan Babel'in attığı gollerin hazırlayıcısı olan Alvaro Negredo ise Gençlerbirliği maçında ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park'ı büyük oranda doldurdu. Taraftarlar, karşılaşma öncesi siyah-beyazlı oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi. Diğer yandan, İstanbul'u etkisi altına alan sis, zaman zaman Vodafone Park'ın zeminine inse de kısa süre sonra rüzgarın etkisiyle dağıldı.

BEŞİKTAŞ, MAÇA ÇOK ETKİLİ BAŞLADI! İLK TEHLİKE BABEL'DEN

Karşılaşmanın 10. dakikasında Beşiktaş ceza sahasının önünde Medel'in hava topunda rakibine yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi. Konuk ekip ceza sahasının dışında tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına Milinkovic geçti. Milinkovic'in şutunda top barajdaki Babel'in suratına çarptı ve Babel kendini yere bıraktı. Hakem Babel'in tedavisi için oyunu durdurdu. Sağlık görevlileri ile kenarda tedavisini tamamlayan Ryan Babel oyuna devam etti.

Rakibi karşısında daha etkili oynayan Beşiktaş'ta Anderson Talisca topla birlikte rakip ceza sahasına doğru ilerlerken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem fayulü belirledi. Serbest vuruş için Talisca topun başına geçti. Brezilyalı oyuncunun şutunda top savunmadan kornere çıktı. Kullanılan korner sonrasında kaleci topu yumrukladı. Poizsyonun devamında kaleye gönderilen top auta gitti.

BEŞİKTAŞ BASKISI ARTIYOR, GENÇLERBİRLİĞİ DİRENİYOR

Beşiktaş rakibi üzerinde büyük baskı kurarken, konuk ekip daha çok oyunu kendi sahasında kabul etti. 25. dakikada Tolgay, sağ kanattan ceza sahasına giren Banel'i hareketlendirdi. Babel kaleyi sağ çaprazdan gören noktada topu kontrol etti. Topu soluna çeken Babel, bir rakibini oyundan düşürdükten sonra şutunu çekti ancak top üstten auta gitti. Siyah-beyazlı takım 29. dakikada da Babel ile önemli bir fırsat yakaladı. Tolgay'ın pasında Lens sağ çaprazdan kaleye sert bir şut gönderdi. Hopf topu yumrukladı. Ceza sahasının solunda top Babel'in önünde kaldı. Babel topu sağına çektikten sonra kaleyi düşündü ancak top üstten auta gitti.

Ender gelişen Gençlerbirliği hücumunda Beşiktaş savunmada hata yaptı. Tosic'in hatasında topu Skuletic kazandı. Skuletic ceza sahasının sağ çaprazında kaleye yerden ve sert bir şut çıkardı. Fabri topu çelmeyi başardı. Devamında altıpasta boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

FABRI KALESİNDE DEVLEŞTİ! MÜTHİŞ FRİKİĞİ ÇIKARDI

Gelişen Gençlerbirliği hücumunda Tosic'in Jailton'a yaptığı hareket sonrası hakem faulü belirledi. Konuk ekip ceza sahasının hafif sol çaprazından, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. 44. dakikada serbet vuruş için topun başına Stephane Sessegnon geçti. Sessegnon'un etkili frikiğinde

Fabri topu köşeden çıkarmayı başardı. Kullanılan korner sonrasında ise Beşikaş savunması topu uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de skoru değiştiremedi ve Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, ikinci yarıya oyuncu değişiklşiği ile başladı. Konuk ekipte Jailton yerine oyuna Zeki Yavru girdi.

Gelişen hücumda ceza sahasında yaşanan karambol sonrasında Lens kaleye yerden bir şut çekti ancak kaleci Hopf topu ayaklarıyla çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

VE BASKI SONUNDA GOLÜ GETİRDİ! ANDERSON TALISCA

Baskıya devam eden Beşiktaş'ta rakip alanda Tolgay topla buluştu. Tolgay rakip ceza sahasına doğru ilerlerken, savunmanın arkasına koşu yapan Anderson Talisca'ya pasını çıkardı. Talisca ceza sahası içinde kaleci Hopf ile karşı karşıya vuruşunu gerçekleştirdi. Hopf'un müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlara gitti. Talisca'nın 53. dakikada attığı bu golle Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında 1-0 öne geçti. Talisca golün ardından sevincini yaşarken korner direğine vurduğu için bir sarı kart gördü.

Golden sonra oyun biraz daha dengelendi. Siyah-beyazlı takımdan 2 oyuncu 3 dakika içerisinde sarı kart gördü. Rakiplerine yaptıkları müdahaleler nedeniyle 57. dakikada Tosic ve 60. dakikada Atiba Hutchinson sarı kart gördü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 65. dakikada bir oyuncu değişikliğine gitti. Siyah-beyazlı takımda Lens yerine oyuna dahil Caner Erkin girdi. Ümit Özat da 68. dakikada bir oyuncu değişikliğine gitti. Konuk ekipte Aydın Karabulut yerine oyuna Elvis Manu girdi.

Beşiktaş'ta 74. dakikada Alvaro Negredo kenara gelirken, oyuna Vagner Love dahil oldu. 81. dakikada Beşiktaş'ta Talisca yerine oyuna Oğuzhan Özyakup dahil oldu.

Gençlerbirliği son dakikalarda beraberlik için daha fazla yüklense de mücadelede başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Beşiktaş, taraftarı önünde konuk ettiği Gençlerbirliği'nin Talisca'nın attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

İLK 11’LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Talisca, Lens, Babel, Negredo

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Alper, Pogba, Uğur, Scekic, Milinkovic, Jailton, Aydın, Sessegnon, Skuletic