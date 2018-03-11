Beşiktaş Gençlerbirliği maç özeti kaç kaç bitti? sorusunun yanıtı belli oldu. Süper Lig, Beşiktaş Gençlerbirliği maç karşılaşması yapıldı. Her iki takımında 3 puan için sahaya çıkacağı maçta Beşiktaş kazanması halinde Başakşehir ile puanları eşitlenecek. Başakşehir’in deplasmanda Alanyaspor’a 4-1 gibi farklı skorla yenilmesinin ardından gözler Beşiktaş’a çevrildi. Siyah beyazlı ekip Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’ni yenmesi halinde Başakşehir ile puanlarını eşitleyecek ve şampiyonluk yarışında zirveye biraz daha yaklaşmayı başaracak. Son iki maçta 6 puanla ayrılmayı başaran Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni yenerek hem seriye devam etmek hem de zorlu Bayern Münih maçı öncesinde moral bulmak istiyor. İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maç özeti kaç kaç bitti? sorusunun yanıtı haberimizde...



BEŞİKTAŞ 1-0 GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI

90'Karşılaşmada son düdük geldi. Beşiktaş 1-0 kazanıyor.

90'Elvis Manu'nun sol kanattan yaptığı orta ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Marko Milinkovic'in kafa vuruşu kaleci Fabri'de kalıyor.

90'Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası yayının hemen dışında buluşan Adriano'nun gelişine çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

90'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner Erkin'in ortasını Gençlerbirliği savunması ön direkte kafayla uzaklaştırıyor.

90'Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave ediliyor.

88'Kaleciden dönen topla altıpas içerisinde buluşan Vagner Love'un kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.

87'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner Erkin'in ortası ile arka direkte buluşan Atiba Hutchinson'ın kafa vuruşu kaleci Johannes Hopf'tan dönüyor.

82'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner Erkin'in ortasını Ahmet Oğuz kafayla uzaklaştırıyor.

82'Beşiktaş, karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Oğuzhan Özyakup'u, Anderson Talisca'nın yerine oyuna alarak kullanıyor.

80'Stephane Sessegnon'un pası ile sol kanatta topla buluşan Elvis Manu'nun ortasını Gary Medel kafayla uzaklaştırıyor.

78'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Stephane Sessegnon geçiyor. Sessegnon'un ortası ile arka direkte buluşan Aleksandar Scekic'in kafa vuruşu farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

74'Beşiktaş, bu dakikada karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Alvaro Negredo'nun yerine Vagner Love'u oyuna alarak kullanıyor.

73'Alvaro Negredo ile verkaça giren Tolgay Arslan, altıpasın hemen dışından sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak bu şuta kaleci Johannes Hopf iki hamlede sahip oluyor.

72'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Caner Erkin'in pası ile topla buluşan Anderson Talisca, yerden pasını ceza sahası içerisinde sağ çaprazda bulunan Alvaro Negredo'ya vermek istiyor ancak son anda araya giren Uğur Çiftçi, tehlikeyi uzaklaştırıyor.

69'Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Caner Erkin, son çizgiden ortasını Alvaro Negredo'ya yapıyor. Negredo'nun kafa vuruşu kaleci Johannes Hopf'ta kalıyor.

68'Gençlerbirliği, karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Aydın Karabulut'un yerine Elvis Manu'yu oyuna alarak kullanıyor.

64'Beşiktaş takımı bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Jeremain Lens oyundan çıkarken yerine Caner Erkin giriyor.

61'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Stephane Sessegnon geçiyor. Sessegnon'un ortası ile penaltı noktasına yakın bir bölgede buluşan Petar Skuletic'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.

60'Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde Zeki Yavru'ya arkadan sert müdahalede bulunan Atiba Hutchinson, sarı kart görüyor.

59'Gençlerbirliği, karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Alper Uludağ'ın yerine Abdul Khalili'yi oyuna alarak kullanıyor.

57'Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde Zeki Yavru'ya sert müdahalede bulunan Dusko Tosic, sarı kart görüyor.

54'Anderson Talisca, yaptığı gol sevinci sırasında korner direğine vurduğu için sarı kart görüyor.

53'Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golde asisti yapan isim Tolgay Arslan oluyor.

53'GOL! Beşiktaş, Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor. Tolgay Arslan'ın ara pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Anderson Talisca'nın çektiği şut kaleci Johannes Hopf'un müdahalesine rağmen ağlarla buluşuyor.

50'Sol kanatta topla buluşan Ryan Babel, son çizgiye indikten sonra ortasını yapıyor ancak Uğur Çiftçi kafayla tehlikeyi uzaklaştırıyor.

49'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Jeremain Lens geçiyor. Lens'in ortasını kaleci Johannes Hopf yumruklayarak uzaklaştırıyor.

47'Jeremain Lens'in altıpasın hemen dışından sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Johannes Hopf'tan dönüyor.

46'Gençlerbirliği takımı ikinci yarıya Jailton Paraiba'nın yerine Zeki Yavru'yu oyuna alarak kullanıyor.

46'İkinci yarı Beşiktaşlı futbolcuların yaptığı santra vuruş ile başlıyor.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona eriyor.

45'Alvaro Negredo'nun kafayla indirdiği topla ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda buluşan Anderson Talisca'nın çektiği şut savunmadan dönüyor.

45'İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave ediliyor.

44'Dusko Tosic'in Jailton Paraiba'ya yaptığı faulün ardından ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Stephane Sessegnon geçiyor. Sessegnon'un çektiği şuta kaleci Fabri müthiş bir şekilde uzanıyor ve topu köşeden çıkarıyor.

41'Gençlerbirliği yarı alanının ilk metrelerinde Alvaro Negredo'ya arkadan sert müdahalede bulunan Alper Uludağ, sarı kart görüyor.

40'Ryan Babel'in sol kanattan ceza sahası yan çizgisi üzerinden yaptığı ortaya kimse dokunamıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

37'Alper Uludağ'ın Ryan Babel'e yaptığı faulün ardından sinirli bir şekilde topa vuran Stephane Sessegnon, sarı kart görüyor.

36'Dusko Tosic'in uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Petar Skuletic'in yerden çektiği şutu kaleci Fabri, kurtarmayı başarıyor.

32'Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Alvaro Negredo'nun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

30'Johannes Hopf'un uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Ryan Babel'in çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

30'Tolgay Arslan'ın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Jeremain Lens, son çizgiye indikten sonra ortasını arka direkte bulunan Alvaro Negredo'ya yapmak istiyor ancak son anda araya giren kaleci Johannes Hopf, topu uzaklaştırıyor.

22'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Jeremain Lens geçiyor. Lens'in ortası ile ön direkte buluşan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunu kaleci Johannes Hopf çelerek uzaklaştırmayı başarıyor.

21'Ceza sahası yayının hemen dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Anderson Talisca geçiyor. Talisca'nın çektiği şut Jailton Paraiba'ya çarpıp kornere çıkıyor.

19'Tolgay Arslan'ın pası ile sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ortasını Alper Uludağ uzaklaştırıyor.

18'Ryan Babel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şut Alvaro Negredo'dan dönüyor.

17'Stephane Sessegnon'un pası ile sağ kanatta topla buluşan Ahmet Oğuz'un ortası kaleci Fabri'de kalıyor.

15'Anderson Talisca'nın ceza sahası yayının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şut savunmadan dönüyor.

13'Sol kanatta topla buluşan Ryan Babel, son çizgiye indikten sonra ortasını yapıyor ancak Talisca'dan önce davranan Uğur Çiftçi, kafayla tehlikeyi uzaklaştırıyor.

10'Gary Medel'in Petar Skuletic'e yaptığı faulün ardından sağ çaprazdan kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Marko Milinkovic geçiyor. Milinkovic'in çektiği şut barajdan dönüyor.

8'Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortayı Uğur Çiftçi kafayla uzaklaştırıyor.

4'Marko Milinkovic'in sol kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Petar Skuletic, bu ortayı istediği gibi kontrol edemiyor ve top kaleci Fabri'de kalıyor.

2'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Jeremain Lens geçiyor. Lens'in ortasını ön direkte Gençlerbirliği savunması kafayla uzaklaştırıyor.

1'Karşılaşma Gençlerbirliğili futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.





BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL İLK 11



Beşiktaş: Fabrii Gökhan, Medel, Tosiç, Caner, Lens, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Negredo



Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Alper, Palitsevich, Uğur, Manu, Scekic, Khalili, Jailton, Sessegnon, Skuletic







Kartal’da 2 yıldız yok



Beşiktaş, bu akşamki Gençlerbirliği mücadelesine önemli oyuncuları Quaresma ve Pepe’den yoksun çıkacak. Fenerbahçe ile yapılan kupa maçında gördüğü kırmızı kart ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 5 maç ceza alan Quaresma, 24. haftadaki Trabzonspor maçının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Kupa maçında ayak parmağı kırılan ve tedavisi devam eden Portekizli stoper Pepe de bugün görev alamayacak.



Başakşehir öncesi sarı alarm!



Siyah-Beyazlılar’da 5 oyuncu Gençlerbirliği maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia ve Gary Medel, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 26. haftadaki Başakşehir maçında cezalı duruma düşecekler.



Vodafone Park’tan çıkış yok!



Kara Kartal, Vodafone Park’ta bu sezon oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Dolmabahçe’de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezonki 11 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-Beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak.



Atınç Nukan’a yeni operasyon



Beşiktaş’ta sezon başında sol diz ön çapraz bağı kopan Atınç Nukan, yeniden ameliyat edilecek. Acıbadem Fulya Hastanesi’nde bu sabah Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilecek Atınç Nukan’a ön çapraz bağ yenilemesi uygulanacağı bildirildi.



BEŞİKTAŞ SON MAÇLARDA ZORLANIYOR



Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 14 lig maçından 6'sını kazanabildi. İki ekip arasındaki son 14 karşılaşmada Beşiktaş 6, Gençlerbirliği 3 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.







GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI



Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi. Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 44 lig maçının 29'unu kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı. Beşiktaş, iç sahada 79 gol attı, rakibinin 24 golüne engel olamadı. Geçen sezon İstanbul'daki müsabakayı Beşiktaş 3-0 kazandı. Öte yandan siyah-beyazlılar, 1993-1994 sezonunda cezası nedeniyle Bursa'da yapılan maçtan 3-0 galip ayrıldı. Ayrıca, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-1 mağlup etti.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı. Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.