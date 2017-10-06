Beşiktaş Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını devam ettirdi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Quaresma, Pepe, Tosic, Mitrovic, Medel, Babel ve Orkan Çınar'ın katılmadığı bildirildi.

İstasyon koşuları, 5'e 2 top kapma ve minyatür kale maçla sürdürülen idmanın, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.